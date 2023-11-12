بهدف لم يحدث منذ 2006.. إمبولي يسقط نابولي للمرة الثالثة في الموسم

سقط نابولي في فخ الخسارة للمرة الثالثة الموسم الحالي على ميدانه بنتيجة 1-0 أمام إمبولي بهدف متأخر في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ولم يستغل نابولي تعثر ميلان أمس بالتعادل مع ليتشي من أجل الانقضاض على المركز الثالث وظل رابعا.

وتوقف رصيد نابولي عند 21 نقطة في المركز الرابع.

فيما حقق إمبولي فوزه الثالث هذا الموسم محليا وارتقى للمركز السابع عشر برصيد 10 نقاط وخرج من مثلث الهبوط.

وألغى حكم الراية في الدقيقة 28 هدفا سجله جيوفاني سيميوني بداعي التسلل.

وتألق أرتيت بيرشيا حارس إمبولي في التصدي لفرصة خيفيتشا كفاراستيخيليا في الدقيقة 89 مانعا نابولي من التقدم المتأخر.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة رائعة من فيكتور كوفالينكو من داخل منطقة الجزاء.

ولأول مرة يسجل لاعب لإمبولي هدفه الأول في اللقاء في الدقيقة 90 منذ عام 2006، وهو الرابع في تاريخ النادي بالدوري الإيطالي.

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