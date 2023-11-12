كرة يد - الرميات الجزائية تقود الأهلي لخامس سوبر جلوب بعد عودة مثيرة ضد الخليج

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 16:00

كتب : إسلام أحمد

الأهلي كرة يد - الخليج - سوبر جلوب 2023

حصد الأهلي المركز الخامس في بطولة سوبر جلوب (كأس العالم للأندية لكرة اليد) بالفوز بالرميات الجزائية على الخليج السعودي بعد نهاية اللقاء بالتعادل 30-30.

وأنهى الخليج الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-14 وأدرك الأهلي التعادل في الشوط الثاني بنتيجة 16-14.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها الأهلي المركز الخامس بعدما حقق المركز ذاته في 2015، ويعد أفضل مركز للأهلي في 2007 بتحقيق الوصافة.

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وأنهى الخليج مشاركته الثانية في البطولة بتحقيق المركز الثاني وهو الذي حققه في النسخة الماضية أيضا.

وصف المباراة

تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية عن طريق إبراهيم المصري ثم أدرك الخليج التعادل سريعا.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الخامسة بنتيجة 3-1 وبعد دقيقتين أصبحت النتيجة 4-2 للأهلي.

تألق حارس الخليج ومنع فرصة للأهلي لزيادة الفارق بعدما منع القائم قبله فرصة أخرى.

وفي الدقيقة 9 سجل الخليج هدفين وتعادل في اللقاء.

وتقدم الخليج بهدفين جديدين ليتقدم على الأهلي لأول مرة.

وفي الدقيقة 18 وصل تقدم الخليج لـ 9-7.

وفي الدقيقة 20 سجل أحمد هشام سيسا هدفا للأهلي بعد شريف نبيل لتصبح النتيجة 10-10.

ظل التعادل سائدا بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والذي خطف فيه الخليج التقدم بهدفين وانتهى بنتيجة 16-14 للفريق السعودي.

وفي الشوط الثاني وسع الخليج الفارق وأصبح 19-15.

ثم أصبحت النتيجة 21-25 حيث رفع محمد ممدوح هاشم المحترف المصري في صفوف الخليج رصيده حينها لـ 4 أهداف.

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وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 18 لهدف وحيد بنتيجة 25-24.

وأدرك سيسا للأهلي كما فعل في الشوط الأول التعادل قبل نهاية الشوط الثاني بعشر دقائق بنتيجة 25-25.

عاد الخليج مجددا وتقدم بنتيجة 28-27 في الدقيقة 25.

استغل الأهلي في الدقائق الأخيرة النقص العددي للخليج الذي لعب منقوصا من 2 من لاعبيه، وأدرك التعادل بنتيجة 29-29.

وتقدم الأهلي لأول مرة في الشوط الثاني في آخر 30 ثانية من عمر اللقاء ثم أدرك الخليج التعادل سريعا لتصبح النتيجة 30-30.

وكاد الأهلي أن يخطف الفوز في الثانية الأخيرة بتصويبة أبعدها الحارس من على خط المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل.

ولجأ الفريقان للرميات الجزائية لحسم الفائز باللقاء والتي ابتسمت للأهلي بنتيجة 5-4 ليحسم الأهلي بطاقة المركز الخامس.

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