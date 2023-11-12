انتهت الدوري الفرنسي - ميتز (3)-(1) نانت

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتز ونانت في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يلعب في التشكيل الأساسي لنانت.

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انتهت

ق 85: جووول جويل أسورو يسجل الهدف الثالث لميتز ؤ

ق 56: العارضة تمنع الهدف الثالث لميتز بعد تسديدة قوية من بُعد من جان جاكيس.

ق 54: خروج مصطفى محمد ودخول ماتياس أبلين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. جووووول الثاني لميتز عن طريق سيمون إليسور بعد كرة طويلة من أبلي جالو تسلمها إليسور ودخل لعمق الملعب وسدد الكرة قوية في الزاوية اليُمنى من المرمى.

ق12. جوووول التعادل لنانت عن طريق موسيس سيمون بعد عرضية متقنة من نيكولا بالوا ينهيها سيمون في مرمى أليكساندر واكيدجا حارس ميتز

ق3. جووول أول لميتز عن طريف كيفين فان دين كيرهوف بعدما تسلم تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء ويسدد مباشرة في شباك مرمى ألبا لافو حارس نانت.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نانت ميتز مصطفى محمد - نانت
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