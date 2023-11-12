للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة ميتز
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 15:19
كتب : FilGoal
أعلن بيير أريستوي مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ميتز.
ويحل نانت ضيفا على ميتز في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.
وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي للمرة الثانية على التوالي.
وكان مصطفى قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة قبل السابقة وقبلها غاب عن مباراتين بسبب الإيقاف.
المباراة ستكون العاشرة لمصطفى بقميص نانت في الموسم الحالي وخلال المباريات التسع الماضية تمكن من تسجيل 5 أهداف.
ويحتل نانت المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بينما يحتل ميتز المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.
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