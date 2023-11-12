قائمة منتخب مصر الأولمبي - حسام أشرف على رأس اختيارات ميكالي لمعسكر نوفمبر

تواجد حسام أشرف لاعب بلدية المحلة ضمن اختيارات روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويتألق أشرف بقميص بلدية المحلة حيث سجل 5 أهداف في الدوري المصري في 5 مباريات.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي المحترف: عمر فايد ومصطفى أشرف وبلال مظهر عبد الرحمن.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علاء الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب) – محمد نديم (فاركو).

الدفاع: محمد أشرف بكري (زد) – محمد طارق (الزمالك) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد محمود (الجونة) – أحمد حسام (الجونة) – محمد مغربي (سموحة) – أحمد عيد (المصري) – عمر فايد (نوفي باراز الصربي).

الوسط: محمود صابر (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد) – مصطفى سعد (زد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد فرج (المقاولون العرب) – أحمد فوزي (المقاولون العرب) – أحمد نادر حواش (إنبي) – وليد علي فرج (فاركو) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – عمر الساعي (الإسماعيلي) .

الهجوم: أسامة فيصل (البنك الأهلي) – حسام أشرف (بلدية المحلة) – بلال مظهر (باناثينكوس اليوناني).

واعتذر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبي في وقت عن عدم خوض المباراة الودية أمام مصر في توقف نوفمبر الدولي المقبل.

والسبب ظروف خاصة بالطيران في هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.