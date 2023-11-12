قائمة منتخب مصر الأولمبي - حسام أشرف على رأس اختيارات ميكالي لمعسكر نوفمبر

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 14:11

كتب : أحمد الخولي

مصر الأولمبي × روسيا

تواجد حسام أشرف لاعب بلدية المحلة ضمن اختيارات روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويتألق أشرف بقميص بلدية المحلة حيث سجل 5 أهداف في الدوري المصري في 5 مباريات.

أخبار متعلقة:
ميكالي يستدعي 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي لشهر نوفمبر منتخب أمريكا يعتذر عن عدم مواجهة مصر الأولمبي في نوفمبر وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة بصاروخية قاتلة.. منتخب مصر الأولمبي يعود بالنتيجة ويفوز على أوزبكستان

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي المحترف: عمر فايد ومصطفى أشرف وبلال مظهر عبد الرحمن.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علاء الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب) – محمد نديم (فاركو).

الدفاع: محمد أشرف بكري (زد) – محمد طارق (الزمالك) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد محمود (الجونة) – أحمد حسام (الجونة) – محمد مغربي (سموحة) – أحمد عيد (المصري) – عمر فايد (نوفي باراز الصربي).

الوسط: محمود صابر (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد) – مصطفى سعد (زد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد فرج (المقاولون العرب) – أحمد فوزي (المقاولون العرب) – أحمد نادر حواش (إنبي) – وليد علي فرج (فاركو) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – عمر الساعي (الإسماعيلي) .

الهجوم: أسامة فيصل (البنك الأهلي) – حسام أشرف (بلدية المحلة) – بلال مظهر (باناثينكوس اليوناني).

واعتذر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبي في وقت عن عدم خوض المباراة الودية أمام مصر في توقف نوفمبر الدولي المقبل.

والسبب ظروف خاصة بالطيران في هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

مصر الأولمبي قائمة مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
نرشح لكم
قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يختار 22 لاعبا لبطولة شمال إفريقيا تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما - ناشئات مصر يتعادلن مع الكونغو.. والحسم في الأسكندرية استعدادا لبطولة شمال إفريقيا.. منتخب مصر للشباب ينتصر وديا على الشمس "الدعم الكامل لهذا الجيل".. اجتماع اتحاد الكرة بمنتخب الشباب قبل بطولة شمال إفريقيا الزمالك يكشف عبر في الجول موقف إدارة النادي من ضم فيتوريا لـ فتوح وصبحي آخرهم فتوح وصبحي.. نجوم تاريخيون منحهم منتخب مصر طوق النجاة محمد صبحي يجدد اعتذاره لجماهير الزمالك عبر في الجول "أتقبل أي قرار" جيبوتي: جاهزون لمواجهة منتخب مصر.. ونخوض المباراة بلا غيابات
أخر الأخبار
تشكيل نهائي الدوري الإفريقي - عودة تشالويلي لهجوم صنداونز.. وتغيير وحيد في الوداد 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة منتخب مصر الأولمبي - حسام أشرف على رأس اختيارات ميكالي لمعسكر نوفمبر 25 دقيقة | منتخب مصر
ماركا: أردا جولير السبب الرئيسي.. ريال مدريد قرر رحيل رئيس الجهاز الطبي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
بلماضي يكشف موقفه من ضم ثنائي ميلان لمنتخب الجزائر 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر سوبر جلوب - الأهلي (7) (9) الخليج.. لقاء تحديد المركز الخامس 48 دقيقة | كرة يد
تريبير يوضح حقيقة ما دار مع مشجع نيوكاسل بعد الخسارة من بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - الكشف عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري الأبطال في EAFC ساعة | Gamers
مسعود: لعبنا ضد الأهلي بهدف الفوز.. ومحمود: حاولنا الاستفادة من جبهة الشحات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع