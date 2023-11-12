انتهت سوبر جلوب - الأهلي (30) 5-4 (30) الخليج.. الأحمر الخامس برميات الترجيح

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - الخليج - سوبر جلوب 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الخليج في مباراة تحديد المركز الخامس في بطولة سوبر جلوب (كأس العالم للأندية لكرة اليد) 2023.

ويقام سوبر جلوب في مدينة الدمام السعودية في الفترة ما بين 7 لـ12 نوفمبر الجاري.

ويضم الخليج بين صفوفه المحترف المصري محمد ممدوح هاشم.

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ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك، وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

وتذاع المباراة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية.

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الأهلي في المركز الخامس بالفوز في الرميات الجزائية بنتيجة 5-4.

التعادل بنتيجة 30-30 بين الفريقين.. إلى رميات جزائية

ق 29: الأهلي يخطف التقدم في آخر 30 ثانية.. وتعادل قاتل للخليج

ق 29: الأهلي يتعادل بنتيجة 29-29 وباقي دقيقة

ق 27: 28-29 للخليج والفريق السعودي يلعب منقوصا من 2 من لاعبيه

ق 25: 27-28 للخليج

ق 20: أحمد هشام سيسا يدرك التعادل للأهلي قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء

ق 18: الأهلي يقلص الفارق لهدف واحد بنتيجة 25-24

ق 14: ممدوح هاشم يسجل هدفه الرابع في اللقاء.. والنتيجة 21-25 للخليج

ق 8: 19-22 للخليح والأهلي يقلص الفارق

ق 3: الخليج يوسع الفارق لـ 19-15

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الخليج بنتيجة 16-14

ق 26: محسن رمضان يتعادل للأهلي بنتيجة 12-12

ق 20: الأهلي يعود من جديد ويتعادل عن طريق أحمد هشام سيسا

ق 20: شريف نبيل يقلص الفارق لتصبح النتيجة 10-9 للخليج

ق 18: 9-7 للخليج

ق 13: 8-5 للخليج

ق 11: الخليج يتقدم لأول مرة بنتيجة 6-4.

ق 9: الخليج يسجل هدفين متتاليين وتعادل بنتيجة 4-4

ق 8: القائم يمنع الخامس للأهلي، والحارس بعد ذلك يتصدى لفرصة أخرى.

ق 7: محسن رمضان يسجل الهدف الرابع للأهلي والنتيجة 4-2.

ق 5: عمر حسن كاستيلو يضيف الثالث للأهلي.. 3-1.

ق 4: أحمد راضي يضيف الثاني للأهلي

ق2: إبراهيم المصري يتقدم للأهلي والخليج يتعادل سريعا

بداية اللقاء

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