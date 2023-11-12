Gaming - الكشف عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري الأبطال في EAFC

كشف موقع Gaming Enage المتخصص في الألعاب الإلكترونية عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري أبطال أوروبا في طور Ultimate team بلعبة FC 24.

كروت الـ Heroes أو الأبطال هي كروت مستوحاة من أبطال marvel وهي خاصة بلاعبين معتزلين من نجوم كرة القدم السابقين.

وفقا للموقع فإن الكروت سيتم طرحها بداية من يوم 27 نوفمبر الجاري وسيحصل كل لاعب اشترى نسخة Ultimate من اللعبة قبل يوم 22 أغسطس الماضي على لاعب منهم بشكل مضمون.

اللعبة كانت قد أعلنت عبر مواقعها عن أسماء الـ 19 لاعبا الذين سيتم سيتم طرحهم في حدث Heroes دوري أبطال أوروبا.

وجمع لكم FilGoal.com أسماء اللاعبين وطاقاتهم.

فينسينت كومباني: 88 (دوري إنجليزي).

توماس روزيسكي: 86 (دوري ألماني).

ديميتار برباتوف: 87 (دوري ألماني).

أليكس سكوت: 85 (دوري السيدات الإنجليزي).

كارلوس تيفيز: 88 (دوري إنجليزي).

ويسلي شنايدر: 88 (دوري إيطالي).

جيانلوكا فيالي: 89 (دوري إيطالي).

بيشينتي ليزارازو: 88 (دوري ألماني).

لودوفيتش جولي: 86 (دوري إسباني).

نوانكو كانو: 86 (دوري هولندي).

جون أرني ريزه: 86 (دوري إنجليزي).

نادين كيبلر: 88 (دوري السيدات الألماني).

روي كوستا: 87 (دوري إيطالي).

راميريش: 86 (دوري إنجليزي).

ديماركوس بيازلي: 85 (دوري هولندي).

سونيا بومباستور: 86 (دوري السيدات الفرنسي).

باولو فوتري: 88 (دوري برتغالي).

جاري ليتمانين: 88 (دوري هولندي).

ستيف ماكمانمن: 87 (دوري إسباني).