مسعود: لعبنا ضد الأهلي بهدف الفوز.. ومحمود: حاولنا الاستفادة من جبهة الشحات

كشف أحمد مسعود وأيمن سعد وأحمد محمود ثلاثي الجونة أن هدفه من لقاء الأهلي كان الفوز وليس أي نتيجة أخرى.

وتعادل الجونة على ملعبه خالد بشارة بنتيجة 1-1 في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال مسعود عبر أون تايم سبورتس: "واجهنا بطل إفريقيا وأشكر اللاعبين، جئنا من أجل الفوز وتحدثنا منذ أسبوع على ضرورة تحقيق الفوز على ملعبنا ضد الأهلي".

وشدد "نريد أن نحقق مركزا متقدما في الدوري باحتلال المركز الثالث أو الرابع".

ومن جانبه قال أيمن سعد "موكا": "قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي، وكنا نستحق الفوز، علاء عبد العال يريد أن يلعب كرة جيدة، ونهاجم بـ 3 أو 4 لاعبين، وهو ما حدث وأهدرنا فرصا ضد الأهلي".

وسجل موكا هدفا في الثانية 40 لكن ألغي بسبب لمسة الكرة ليده.

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وقال أحمد محمود مدافع الجونة أيضا: "من البداية اتفقنا على أن نفوز على الأهلي، وقدمنا مباراة كبيرة".

وتابع "وقبل الطرد أهدرنا ووصلنا لمرمى الأهلي كثيرا، وعلمنا كثيرا على الناحية اليمنى للأهلي للاستفادة من عدم عودة حسين الشحات للمساندة الدفاعية".

وأكمل "وأتمنى العودة للزمالك في الفترة المقبلة من خلال تألقي مع الجونة، ونريد تحقيق مركز متقدم وليس هدفنا البقاء فقط".

وتعرض أحمد محمود للطرد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وأكمل الجونة اللقاء بـ 10 لاعبين.

ويعد هذا هو أول تعثر للأهلي مع مارسيل كولر في الدوري المصري هذا الموسم.

ووصل رصيد الأهلي في الدوري إلى 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة، وزاحم بيراميدز في الصدارة.