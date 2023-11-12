Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي للخريطة الجديدة للعبة Rainbow six siege

كشفت شركة Ubisoft عن الخريطة الجديدة للعبتها Rainbow six siege والتي ستكون تحت عنوان operation deep freeze.

وفي الإعلان التشويقي للعبة يظهر أحد شخصيات اللعبة وهو يلقي بنقبلة جليدية لتجميد غرفة من ما من أجل إنجاز مهمته.

ويحاول جوين توباروا في المهمة الجديدة مسابقة الزمن من أجل إنقاذ الرهائن ومن أجل ذلك يحتاج لتجميد خصومه.

وينضم وولفجارد لتوباروا في مهمته الجديدة.

وفقا للشركة فإن الخريطة الجديدة من المقرر أن تصدر في تحديث اللعبة الجديد مساء اليوم الأحد.

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