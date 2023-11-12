Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي للخريطة الجديدة للعبة Rainbow six siege
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 11:59
كتب : FilGoal
كشفت شركة Ubisoft عن الخريطة الجديدة للعبتها Rainbow six siege والتي ستكون تحت عنوان operation deep freeze.
وفي الإعلان التشويقي للعبة يظهر أحد شخصيات اللعبة وهو يلقي بنقبلة جليدية لتجميد غرفة من ما من أجل إنجاز مهمته.
ويحاول جوين توباروا في المهمة الجديدة مسابقة الزمن من أجل إنقاذ الرهائن ومن أجل ذلك يحتاج لتجميد خصومه.
وينضم وولفجارد لتوباروا في مهمته الجديدة.
وفقا للشركة فإن الخريطة الجديدة من المقرر أن تصدر في تحديث اللعبة الجديد مساء اليوم الأحد.
video:1
نرشح لكم
Gaming - الكشف عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري الأبطال في EAFC Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023 Gaming - كيفية إنهاء مهمة FC Pro من EA FC Gaming – كيف تحصل على بطاقة صلاح في لعبة EA Sports FC 24 Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam Gaming - سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports Gaming - سيزامل ميسي.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع المصري جون منير Gaming - بيع 5 ملايين نسخة لـ سبايدر مان 2