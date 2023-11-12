الرابع في نوفمبر.. إندريك يواصل التسجيل ويقود بالميراس لصدارة الدوري البرازيلي

يواصل إندريك لاعب ريال مدريد المستقبلي تسجيل الأهداف بقميص بالميراس في الدوري البرازيلي.

وساهم إندريك في فوز بالميراس بنتيجة 3-0 على إنترناسيونال واعتلاء الصدارة بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن بوتافوجو.

وسجل اللاعب البالغ 17 عاما هدف بالميراس الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم الحارس.

وتصدر إندريك ترتيب هدافي فريقه في الدوري البرازيلي برصيد 9 أهداف.

وأصبح أول لاعب بعمر 17 عاما يسجل 9 أهداف في الدوري منذ نيمار عام 2009 الذي سجل 10 أهداف مع سانتوس آنذاك.

وخلال آخر 4 مباريات محلية سجل إندريك 4 أهداف من بينها ثنائية ضد بوتافوجو ساهمت في عودة بالميراس وقلب تأخره من 3-0 لفوز 4-3.

وسينضم إندريك لقائمة منتخب البرازيل في معسكر شهر نوفمبر الجاري لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا.

وسيرتدي الموهبة البرازيلية قميص ريال مدريد في الصيف المقبل عقب إتمامه الـ 18 عاما.

الدوري البرازيلي

ومع مرور 34 جولة يشتعل صراع صدارة الدوري البرازيلي، إذ يعد الفارق بين الأول والخامس 5 نقاط فقط قبل 4 جولات على النهاية.

ويتصدر بالميراس الترتيب برصيد 62 نقطة من 34 مباراة ويليه بوتافوجو برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.

ثم يأتي جريميو بقيادة لويس سواريز في المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 33 مباراة، ورابعا ريد بول براجانتينو برصيد 58 نقطة من 32 مباراة.

وأخيرا فلامنجو في المركز الخامس برصيد 57 نقطة من 33 مباراة.