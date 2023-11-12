كوفية ودقيقة حداد.. بالستينو يواصل دعمه لـ فلسطين في الدوري التشيلي

واصل نادي بالستينو التشيلي دعمه للقضية الفلسطينية وظهر لاعبوه خلال مواجهة نوبيلينسي في الدوري المحلي بالكوفية الفلسطينية.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من احتفال النادي بيوم الكوفية الفلسطينية العالمي الذي يوافق يوم 16 نوفمبر من كل عام.

وقبل بداية اللقاء جثا لاعبو بالستينيو على ركبهم حدادا على شهداء فلسطين ضد العدوان.

وسرعان ما تبعهم لاعبو نوبيلينسي صاحب الأرض، وسط تصفيق من جماهير الفريقين في المدرجات.

كما ارتدى لاعبو الفريق شارات الحداد على قمصانهم احتراما وتذكيرا بكل من مات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسبما أشار حساب النادي.

ويحتفل نادي بالستينو كل عام بيوم الكوفية الفلسطينية، واحتفل النادي بهذه المناسبة مبكرا كون مباراته المقبلة ستقام يوم 23 نوفمبر الجاري ضد إيفرتون.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع.

ويحتل بالستينو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التشيلي برصيد 43 نقطة، وهو المركز الذي يؤهل لكوبا ليبرتادوريس الموسم المقبل.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعم فيها لاعبو بالستينو القضية الفلسطينية إذ يمتد الأمر لبداية الألفية.

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وسبق أن دعا النادي جماهيره وجميع المتعاطفين مع فلسطين لمسيرة من أجل إيصال أصواتهم للعالم يوم 4 نوفمبر الماضي، وانضم أكثر من نادٍ آخر لهذه الحملة أبرزهم كولو كولو.

كما قدّم النادي محاضرة للاعبيه حول تاريخ دولة فلسطين.

وأشار النادي إلى أن المحاضرة قد اشتملت أيضا على توعية لاعبيه عن الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة خلال الفترة الحالية.