سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عما سيحدث تجاه جمهور الأهلي لما بدر منه في مباراة الجونة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، التي أقميت بملعب خالد بشارة.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: " شاهدنا المشادة التي حدثت بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة وبالتأكيد المراقب ذكر الواقعة في تقريره ولجنة المسابقات هي التي سوف تتخذ القرار".

وأضاف "ما شاهدناه في المباراة يجعل هناك صعوبة لزيادة عدد الجمهور في مباريات الدوري".

وواصل "كان يجب الإعلان بشكل رسمي من قبل اتحاد الكرة عدم مشاركة الزمالك في السوبر المصري لعامين متتاليين عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة لحسم الجدل".

وأكمل "لم يحدث أي شيء في ملف بطولة سوبر النخبة بشأن تغيير الفرق المشاركة أو اشتراك الزمالك في البطولة والفرق الأربعة الذي تم الإعلان عنها هي من ستلعب البطولة".

وأتم تصريحاته "رابطة الأندية كانت تنوي إنشاء لجنة من كبار نجوم كرة القدم المصرية لاختيار أفضل لاعب في الدوري عقب كل جولة وكذلك لتقديم جوائز لأفضل مدرب وأفضل حكم بشكل دوري، ولكن تم تأجيل الأمر".