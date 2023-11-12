أنشيلوتي: عندما تمتلك فريقا مثل هذا يجب ألا تكون عادلا

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 00:51

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إنه بسبب امتلاك مجموعة لاعبين من المستوى الرفيع يجب عليه ألا يكون عادلا في بعض الأوقات.

وفاز النادي الملكي على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا أعرف إذا ظلمت أندري لونين بسبب عدم لعبه من قبل، لكن عندما يكون لديك مجموعة لاعبين من المستوى العالي فعليك أن تكون غير عادلا في بعض الأوقات".

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وأضاف "هذه كانت أفضل مباراة لنا خلال الموسم الجاري، فالنسيا لم يلعب في أفضل مستوى لإننا لعبنا مباراة جيدة، لعبنا بطريقة مثالية بعد أول 15 دقيقة من الشوط الأول".

وتابع "كان من الممكن أن يبدأ لوكا مودريتش بشكل أساسي، لكن وظيفتي هي الاختيار".

وعن حالة جود بيلينجهام الذي يعاني من إصابة في الكتف قال أنشيلوتي: "سيذهب إلى إنجلترا ليُفحص وسيعود قريبا، يمكنه اللعب مرة أخرى بعد العودة من فترة التوقف الدولي".

وعلق على مستويات فينيسيوس جونيور ورودريجو قائلا: "الثنائي عاد إلى أفضل مستوياته، كان في حاجة للوقت فقط لإظهار أفضل مستوى له، لعب بشكل جيد للغاية في آخر مباراتين، عاد من جديد".

وسجل جونيور هدفين ضد فالنسيا وفاز بجائزة لاعب المباراة.

وأصبح رودريجو أول لاعب يساهم في 4 أهداف في نفس المباراة الموسم الجاري بالدوري الإسباني بتسجيل 2 وصناعة 2.

وعن صدارة جيرونا للدوري الإسباني يقول المدير الفني السابق لإيفرتون: "جيرونا في حالة ومستوى أفضل من الآخرين، يجب أن نأخذ في الاعتبار إنهم ليس لديهم التزام أوروبي، سيقاتلون من أجل بطولة الدوري الإسباني".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ32 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يبتعد عن جيرونا المتصدر بفارق نقطتين.

بينما تجمدت نقاط فالنسيا عند النقطة 18 في المركز الثامن.

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