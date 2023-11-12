من أجل رقم قياسي في أمم إفريقيا.. لوهافر يضم أندري أيو

أعلن نادي لوهافر الفرنسي ضم الغاني أندري أيو في صفقة انتقال حر.

وقدّم النادي لاعبه الجديد للجماهير قبل مواجهة موناكو في الجولة 12 من الدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعاد أيو للدوري الفرنسي من جديد بعد رحلة طويلة خارجه بدءا من 2015 إذ ارتدى من قبل قمصان مارسيليا ولوريان وأرل أفينيون.

ولعب نجل عبيدي بيليه أسطورة غانا بدءا من 2015 لأندية سوانزي سيتي ووست هام وفنربخشة والسد القطري.

وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص نوتنجهام فورست الإنجليزي حيث خاض 7 مباريات فقط، ثم عاد لفرنسا من جديد.

André Ayew ! 🫶 pic.twitter.com/w0IskSNXXb — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) November 11, 2023

وخاض الغاني خلال مسيرته 542 مباراة سجل خلالها 153 مباراة وصنع 58 هدفا وحقق 7 ألقاب جميعها مع مارسيليا والسد.

أيو البالغ 33 عاما ارتدى قميص منتخب غانا في 110 مباراة سجل 24 هدفا منذ مباراته الدولية الأولى في 2007.

كما سبق له أن توج بلقب كأس العالم للشباب 2009 في مصر، وكأس إفريقيا للشباب، وحاز جائزة هداف أمم إفريقيا 2015.

وشارك بقميص النجوم السوداء في 3 كؤوس عالم هي 2010 و2014 و2022.

ويحتل لوهافر المركز السادس برصيد 15 نقطة في الدوري الفرنسي.

ويتواجد منتخب غانا في مجموعة مصر بكأس أمم إفريقيا 2023 رفقة كاب فيردي وموزمبيق.

وحال شارك أيو في أمم إفريقيا المقبلة ستكون مشاركته الثامنة مشاركا أحمد حسن وريبجورت سونج الرقم القياسي في عدد المشاركات.

وسجل أيوا في 6 نسخ من أصل 7 بدءا من 2010 ووصلا حتى 2021.