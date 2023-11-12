ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية ويلاحق جيرونا في الصدارة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد

فاز ريال مدريد على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل خماسية النادي الملكي داني كارباخال وفينيسيوس جونيور (2) ورودريجو جوس (2)، فيما سجل هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد.

وأصبح رودريجو أول لاعب يساهم في 4 أهداف في نفس المباراة الموسم الجاري بالدوري الإسباني بتسجيل 2 وصناعة 2.

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وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ32 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يبتعد عن جيرونا المتصدر بفارق نقطتين.

بينما تجمدت نقاط فالنسيا عند النقطة 18 في المركز الثامن.

التشكيل

عوض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غياب جود بيلينجهام المصاب ببراهيم دياز مع ثنائي الهجوم جونيور وردريجو.

بينما بدأ روبن باراخا المدير الفني لفالنسيا بهوجو دورو مهاجما وخلفه سيرجي كانيوس ودييجو لوبيز وفران بيريز.

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وصف المباراة

دخل ريال مدريد المباراة بكل قوة ضاغطا على فالنسيا فسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق كارباخال بيسارية قوية من خارج منطقة الجزاء.

باستثناء الركلات الحرة سجل كارباخال ضد فالنسيا أول هدف لريال مدريد عن طريق مدافع من خارج منطقة الجزاء في سانتياجو برنابيو منذ هدف مارسيلو ضد بلد الوليد في أكتوبر 2009.

وكاد أن يسجل توني كروس الهدف الثاني لريال مدريد، بعد 5 دقائق سدد ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء وضربت القائم.

وأهدر دورو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 15 بعدما لم يتمكن من تسجيل انفراد أمام أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الذي تصدى لفرصته.

ورد عليه فيني بعد دقيقة واحدة بإضاعة فرصة محققة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

عاد دورو مرة أخرى وهدر فرصة التعادل من داخل منطقة الـ6 ياردات إذ لم يتمكن من تسجيل كرة هوائية برأسه.

من يضيع يستقبل

بعد إهدار دورو مرتين كان من الطبيعي أن يسجل ريال مدريد الهدف الثاني فمن يضيع يستقبل، في الدقيقة 41 ضاعف جونيور النتيجة بعد عرضية من رودريجو سجلها بصدره.

وافتتح ريال مدريد الشوط الثاني بقوة أكبر من الشوط الأول إذ سجل هدفين في دقيقة واحدة، فأحرز جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعد تسديدة قوية من بُعد.

وفي الدقيقة 50 أضاف رودريجو الهدف الرابع بعد قطع تمريرة جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا وأسكن الكرة في الشباك.

توغل رودريجو بمجهود فردي داخل منطقة جزاء فالنسيا وبعد مراوغة مدافع سدد الكرة مباشرة في المرمى وأضاف الهدف الهدف الخامس لريال مدريد والثاني له في الدقيقة 83.

جاء فالنسيا متأخرا فسجل الهدف الأول والوحيد له في الدقيقة 88 عن طريق دورو بعدما أهدر هدفين، إذ سدد الكرة مباشرة بقدمه في المرمى.

وبذلك انتهت المباراة بفوز ريال مدريد ليواصل ملاحقة جيرونا الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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