لم ينج هذه المرة.. وفاة مهاجم غانا أثناء مباراة في الدوري الألباني

توفي اللاعب الغاني رافائيل دوامينا داخل أرض الملعب خلال مشاركته في مباراة إجناتيا ضد بارتيزاني في الدوري الألباني.

رفائيل دوامينا النادي : ريال سرقسطة

وسقط الغاني البالغ 28 عاما في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ورغم محاولاته إفاقته إلا أنه وافته المنية.

وعانى دوامينا من مشاكل في القلب لكنه أصر على الاستمرار في الملاعب رافضا النصائح الطبية.

لاعب أكاديمية ريد بول سالزبورج السابق خاض 8 مباريات بقميص منتخب غانا في الفترة من 2017 و2018.

وبدأ دوامينا مسيرته مع ريد بول غانا ثم انتقل للفريق النمساوي وزيورخ السويسري وسجل معه 21 هدفا في 51 مباراة خلال موسم 2017-18.

🕯️ Der FC Zürich trauert um Raphael Dwamena. Rest in Peace Raphael Dwamena. Du bleibst immer einer von uns!#fcz pic.twitter.com/rIwaMyYsKx — FC Zürich (@fc_zuerich) November 11, 2023

وتم تشخيص مشاكل في قلب للاعب الدولي في 2017، وهو نفس العام الذي شهد فشل عملية انتقاله لصفوف برايتون الإنجليزي بمقابل 11.4 مليون يورو بسبب عدم اجتيازه الفحص الطبي بسبب مشاكل في القلب.

وفي 2020 وخلال تواجده مع ليفانتي الإسباني تم تزويده بجهاز مزيل رجفان القلب والأوعية الدموية، وهو النوع الذي تم تركيبه على كريستيان إريكسن بعد إصابته بسكتة قلبية في الملعب في عام 2021 مع منتخب بلاده، ويساهم هذا الجهاز في متابعة الأطباء لحالة اللاعب خلال المباريات.

وفي أكتوبر من نفس العام ومع انتقاله لفريق فيجيل بولدكلوب الدنماركي، توقف عن المشاركة في المباريات بعدما أظهر الجهاز قيم عالية في ضربات القلب.

وعاد دوامينا للعب في 2021 في النمسا لفريق لينز وخلال هذه أحد المباريات سقط في أرض الملعب، لكن جهاز مزيل الرجفان ساعده على العودة للحياة، وتم إيقاف المباراة وانتهت مسيرته مع الفريق في النمسا.

ولم يستمع الغاني للأطباء وفي 2023 انضم لصفوف فريق إجناتيا لمواصلة مسيرته وسجل 20 هدفا في 28 مباراة واضعا فريقه في صدارة الترتيب بالدوري الألباني الموسم الجاري.

ووافته المنية في أرضية الملعب خلال مواجهة المنافس المباشر بارتيزاني بعدما سقط مغشيا عليه، ولم يستطع جهاز مزيل الرجفان إعادته للحياة ليتم إعلان وفاته.