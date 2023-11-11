طبيب الزمالك: كنا قريبين من عدم إيجاد لاعبين لمواجهة بيراميدز بسبب الإصابات

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن مستجدات إصابات بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة عبر قناة ناديه: "محمود علاء خضع لـ3 جلسات علاج اليوم الذي سبق مباراة بيراميدز وأصر على اللعب ولكنه لم يستطع إكمال المواجهة وغادر بين الشوطين".

وأضاف "إصابة الجزيري واضحة ولم يكن في استطاعتنا التعامل معها مثل إصابة محمود علاء ولذلك غاب عن مباراة بيراميدز".

وأكمل "عبد الشافي كان يعاني من إصابة وأول مرة يعود للتدريبات كان في يوم تولي معتمد جمال تدريب الزمالك".

وأردف "نحسب المخاطر التي قد تنتج من مشاركة اللاعبين المصابين لأن في حالة عدم فعل ذلك لكنا لم نجد لاعبين لخوض مباراة بيراميدز".

وواصل "عبد الله جمعة كان يعمل على التعافي من الإصابة والتأهيل في الفترة المقبلة وأصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة مع الفريق".

واستكمل "الجزيري مصاب في العضلة الخلفية ويحتاج للراحة من أسبوع حتى 10 أيام ولا استطيع تحديد هل سيكون جاهزا للمباراة المقبلة أم لا".

وأوضح "محمد عبد الغني يتعافى بشكل جيد وبنسبة كبيرة سيتواجد في المباراة المقبلة".

وأكد "في مباراة أبو سليم الجميع سيكون جاهزا فقط الجزيري ومحمود علاء الذي سيتحدد موقفهم قبل المواجهة".

وشرح "الونش انتهى من المرحلة الثانية في التأهيل ونعمل الآن على المرحلة الأخيرة التي تحتاج إلى شهر وبعدها سيخضع لقياسات وفحوصات طبية جديدة وبعدها سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ومن ثم يشارك في المباريات عندما يصبح جاهزا بشكل كامل".

وشدد "كل ما يقال عن عودة الونش للتدريبات الجماعية هو كلام مغلوط وليس له أساس من الصحة".

وأشار "سامسون كان بعيدا عن المشاركة لأسباب نفسية وليس للإصابة وطوال هذه الفترة التزم بشكل كامل في التدريب وعملنا معه بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "سامسون لديه كتلة عضلية كبيرة جدا توحي إلى أنه يعاني من زيادة في الوزن وأرقام القياسات البدنية لا تشير إلى زيادة كبيرة في وزنه وسنستمر في العمل معه للوصول لأفضل مستوى بدني ممكن".