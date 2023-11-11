30 × 20 لـ رونالدو.. النصر يواصل ملاحقة الهلال بثلاثية ضد الوحدة

واصل النصر ملاحقة الهلال في صدارة الدوري السعودي بالفوز على الوحدة بنتيجة 3-1 في الجولة 13 من الدوري السعودي.

سجل أهداف النصر: أليكس تيليس وعبد الإله العمري وكريستيانو رونالدو، فيما سجل أنسيلمو هدف الوحدة.

وعزز النصر رصيده لـ 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.

كما عزز كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي لـ 13 هدفا في صدارة هدافي الدوري ومساهما بـ 20 هدفا حتى الآن في المسابقة.

وساهم رونالدو الموسم الجاري في 30 هدفا مع المنتخب البرتغالي والهلال حتى الآن في 20 مباراة.

وتقدم النصر مبكرا في الدقيقة 11 بركلة حرة مباشرة نفذها البرازيلي أليكس تيليس.

وفي الدقيقة 39 سجل عبد الإله العمري الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 39 بعد عرضية من مارسيلو بروزوفيتش.

واستغل كريستيانو رونالدو خطأ دفاعي أثناء إعادة الكرة للحارس وسجل في الدقيقة 50 هدف النصر الثالث.

وألغت تقنية الفيديو هدف لتاليسكا في الدقيقة 62 بداعي التسلل.

وقلص أنسيلمو الفارق في الدقيقة 81.

وتدخلت تقنية الفيديو مجددا في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع وألغت هدفا سجله عبد الرحمن غريب، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 3-1.