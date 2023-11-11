كرة يد - الأهلي يحسم قمة السيدات ويعمق صدارة الدوري

تغلب فريق الأهلي لكرة اليد "سيدات" على الزمالك بنتيجة 24-22.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة دوري عمومي السيدات.

وبذلك يحافظ فريق سيدات الأهلي على صدارة المجموعة أ بفوزه السابع على التوالي برصيد 21 نقطة.

فيما تلقى الزمالك خسارته الثانية ليتجمد رصيده عند 15 نقطة.

وتضم المجموعة أيضا فرق الشمس وسبورتنج وسموحة والطيران و6 أكتوبر والبنك الأهلي.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق المركز الرابع في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.