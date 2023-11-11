كرة يد - للمرة الأولى في التاريخ.. نهائي سوبر جلوب من نفس البلد بعد إقصاء برشلونة

تغلب فوكس برلين الألماني على برشلونة الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وفاز الفريق الألماني بنتيجة ٣٥-٣٤ بعد اللجوء لشوط إضافي.

على الناحية الأخرى تأهل ماجديبورج الألماني إلى النهائي بالفوز على كيلسي البولندي بنتيجة 28-24.

ماجديبورج هو حامل لقب آخر نسختين في البطولة، بينما فوكس برلين هو حامل لقب نسختي 2015 و2016.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم لأندية كرة اليد يقام النهائي بين فريقين من نفس البلد.

ويغيب برشلونة عن نهائي البطولة بعد التواجد في آخر خمس نسخ، ويلعب على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ نسخة ٢٠١٥.

وكان برشلونة قد تأهل بصدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 37-26.

وانتقل الأهلي إلى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث فاز على الكويت الكويتي 35-25، وتأهل لملاقاة الخليج السعودي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.