كرة يد - للمرة الأولى في التاريخ.. نهائي سوبر جلوب من نفس البلد بعد إقصاء برشلونة

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:18

كتب : محمد سمير

برشلونة - كيلسي - سوبر جلوب

تغلب فوكس برلين الألماني على برشلونة الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وفاز الفريق الألماني بنتيجة ٣٥-٣٤ بعد اللجوء لشوط إضافي.

على الناحية الأخرى تأهل ماجديبورج الألماني إلى النهائي بالفوز على كيلسي البولندي بنتيجة 28-24.

ماجديبورج هو حامل لقب آخر نسختين في البطولة، بينما فوكس برلين هو حامل لقب نسختي 2015 و2016.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم لأندية كرة اليد يقام النهائي بين فريقين من نفس البلد.

ويغيب برشلونة عن نهائي البطولة بعد التواجد في آخر خمس نسخ، ويلعب على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ نسخة ٢٠١٥.

وكان برشلونة قد تأهل بصدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 37-26.

وانتقل الأهلي إلى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث فاز على الكويت الكويتي 35-25، وتأهل لملاقاة الخليج السعودي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

سوبر جلوب برشلونة كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يحسم قمة السيدات ويعمق صدارة الدوري كرة يد – الخليج ينتصر على النجمة ويلاقي الأهلي كرة يد – إبراهيم المصري: هذا وقت شعوري بالفوز على الكويت.. ورسالة للجمهور كرة يد - مدرب الكويت: الأهلي فريق أوروبي.. لم نستطع مجاراته كرة يد – من أجل المركز الخامس.. الأهلي ينتصر على الكويت في ملحق سوبر جلوب انتهت كرة يد – الأهلي (35) - (25) كويت الكويتي.. انتصار المارد الأحمر كرة يد - حارس الأهلي لـ في الجول: فخور بما قدمناه ضد برشلونة.. وسنلعب للفوز في القادم سوبر جلوب - الأهلي في تحديد المراكز.. مواعيد مباريات نصف النهائي تحت سيطرة أوروبية
أخر الأخبار
تين هاج: هذا هو العيب الوحيد في فوز مانشستر يونايتد على لوتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
30 × 20 لـ رونالدو.. النصر يواصل ملاحقة الهلال بثلاثية ضد الوحدة 25 دقيقة | سعودي في الجول
الفوز الخامس تواليا.. يوفنتوس ينتصر على كالياري ويتصدر مؤقتا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يحسم قمة السيدات ويعمق صدارة الدوري 30 دقيقة | كرة يد
كرة يد - للمرة الأولى في التاريخ.. نهائي سوبر جلوب من نفس البلد بعد إقصاء برشلونة 39 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة 41 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) فالنسيا.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: سعيد بالطريقة التي سيطرنا بها أمام بيرنلي.. والتحكيم كان ممتازا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع