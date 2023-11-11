في الجول يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:15

كتب : بسام أبوبكر

استاد العاصمة الإدارية الجديدة

هل تكون المباراة الافتتاحية لاستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟.

تواصل FilGoal.com مع مصدر من اتحاد كرة القدم لمعرفة حقيقة إقامة مباراة نهائي كأس مصر في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المصدر لـFiGoal.com: "لم يتم طرح فكرة إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في استاد العاصمة الإدارية الجديدة".

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وأضاف "كذلك لم يتم إخطار اتحاد الكرة بأي شيء حتى الآن يشير إلى إمكانية استضافة استاد مصر في العاصمة الإدارية للمباراة".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، وتقام المباراة في شهر مارس المقبل ولم يتم تحديد موعدها بالتمام حتى الآن.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.

بينما تأهل الأهلي إلى النهائي بعد تخطي إنبي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

ما هو استاد العاصمة الإدارية الجديدة؟

تم بناء استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية.

ويعد استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة هو أكبر ملعب كرة قدم في قارة إفريقيا بسعة تصل لأكثر من 90 ألف مشجع.

وتم البدء في بناء الملعب عام 2019 وانتهت عملية البناء في عام 2023 الجاري، ومن المنتظر أن يتم افتتاح الملعب قريبا في الشهور القليلة المقبلة.

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