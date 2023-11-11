الفوز الخامس تواليا.. يوفنتوس ينتصر على كالياري ويتصدر مؤقتا

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية يوفنتوس بريمير ودانيلي روجاني، بينما سجل هدف كالياري ألبيرتو دوسينا.

وتمكن السيدة العجوز من الفوز في المباراة الخامسة على التوالي فقد انتصر على كل من تورينو وميلان وهيلاس فيرونا وفيورنتينا.

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ولم يقدم يوفنتوس الأداء المنتظر في الشوط الأول بالإضافة إلى كالياري إذ لم تتواجد فرص خطيرة لأي فريق عكس الشوط الثاني.

ففي الشوط الثاني أدرك ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الأمور وهاجم بشكل أفضل.

مباراة تسجيل المدافعين بالرأس

أحرز بريمير مدافع يوفنتوس هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 60 بعد عرضية من ضربة حرة عن طريق فيليب كوستيتش تمكن من ضربها برأسية قوية أسكنها شباك سيموني سكوفيت حارس مرمى كالياري.

وضاعف روجاني مدافع السيدة العجوز النتيجة بعد ركنية ليسجل برأسية متقنة في المرمى في الدقيقة 70.

وقلص دوسينا مدافع كالياري النتيجة بتسجيله رأسية قوية من ضربة ركنية في الدقيقة 75.

وكاد أن يحرز دوسينا هدف التعادل برأسية أيضا في الدقيقة 81 لكن الكرة ارتطمت في العارضة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 29 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي سيلعب غدا الأحد ضد فروزينوني.

بينما تجمد رصيد كالياري عند النقطة التاسعة في المركز الـ17 ويبتعد بنقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر ميلان كالياري بريميرو
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