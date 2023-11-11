مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) فالنسيا.. كارباخال يسجل

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد - براهيم دياز

يقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن جيرونا المتصدر.

فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

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ق 8 القائم يحرم ريال مدريد من مضتعفة النتيجة عن طريق ضربة حرة من توني كروس

ق 3 جووول كارباخال يسجل الأول بيسارية من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الأول

ريال مدريد فالنسيا جيرونا الدوري الإسباني
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