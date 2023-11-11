بلحاج: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ولولا زملائي ما سجلت 6 أهداف

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - أحمد محمود - الجونة

أبدى أحمد بلحاج لاعب الجونة سعادته بأداء فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل مع الأهلي 1-1.

وقال بلحاج في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة رائعة. أنا سعيد بالأداء وبدون اللاعبين من حولي ما كنت لأسجل 6 أهداف".

وأضاف "كنا نريد الفوز وأهدرنا عدة فرص. أنا سعيد حاليا في الجونة".

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وأوضح "المدرب علاء عبد العال طالبنا باللعب مثل الشوط الأول، وكنا نريد الفوز ولا نلعب على التعادل".

انقض أحمد بلحاج على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بتسجيله لهدف أمام الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.

وبذلك يتقاسم بلحاج صدارة ترتيب الهدافين مع الأنجولي أجوستينو مابولولو نجم الاتحاد السكندري وهداف الموسم الماضي بـ 6 أهداف لكل منهما.

وارتفع رصيد تعادلات الفريقين إلى 9 من أصل 22 مواجهة جمعتهما في الدوري المصري.

ولم يحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد مدربهم مارسيل كولر الـ 63 بالطريقة المثلي حيث تعثر لأول مرة هذا الموسم محليا.

ووصل رصيد الأهلي في الدوري إلى 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة، وزاحم بيراميدز في الصدارة.

فيما أصبح رصيد الجونة 8 نقاط في المركز الثامن.

الأهلي الدوري المصري الجونة أحمد بلحاج
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