هاتريك مبابي يعيد باريس سان جيرمان لصدارة الدوري بالفوز على ريمس

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

انفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بفضل هاتريك كيليان مبابي في الفوز على ستاد ريمس بنتيجة 3-0 في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

واستغل باريس سان جيرمان تعثر نيس بالتعادل السلبي ضد مونبيلييه.

وتقدم باريس مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق مبابي من صناعة عثمان ديميبلي.

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وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله الياباني جويانا إيتو في الدقيقة الثامنة بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني أضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد عرضية كارلوس سولير.

وعزز مبابي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد عرضية برادلي باركولا.

وأصبح مبابي أكثر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الفرنسي منذ عام 2000 برصيد 8 مرات متفوقا على زلاتان إبراهيموفيتش.

وارتقى باريس سان جيرمان للصدارة برصيد 27 نقطة.

فيما توقف رصيد ريمس عند 20 نقطة في المركز الرابع.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ريمس
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