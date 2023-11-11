Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلنت شركة Intel جوائز الأفضل لعام 2023 في مجال الألعاب الإلكترونية.
الجوائز تم تقديمها في حفل Golden joystick في دورته السنوية الـ 41.
الجائزة الأهم والأكبر كانت للعبة Baldursgate3 والتي حصل على جائزة أفضل لعبة في العام.
وجاءت الجوائز بالكامل كالتالي:
أفضل لعبة: Baldursgate3
أفضل لعبة حصرية لبلايستيشن: Resident Evil4.
أفضل لعبة حصرية لإكس بوكس: Starfield
أفضل لعبة حصرية لأجهزة الكومبيوتر BaldursGate3.
أفضل لعبة من اختيار النقاد: Alane Wake2.
أفضل لعبة من اختيار الستريمرز: Valorant.
أفضل لعبة مالتي بلاير: Mortal Kombat1.
أفضل لعبة للواقع الافتراضي: Horizon call of the mountain.
الحفل أقيم في مدينة لندن بإنجلترا للمرة الأولى منذ عام 2019.
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