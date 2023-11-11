بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يقلب تأخره لفوز على سوانزي ويحافظ على الصدارة

فاز إبسويتش تاون على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وشارك المصري سام مرسي لاعب إبسويتش في المباراة كاملة.

وتأخر إبسويتش في النتيجة في الدقيقة السابعة بهدف سجله جاي فولتون لاعب وسط سوانزي، قبل أن يتقدم إبسويتش بثلاثية عن طريق جاك تيلور وكونور تشابلين وجورج هيرست.

وحصل ليام كولين لاعب سوانزي على بطاقة حمراء في الدقيقة 69، ليكمل الفريق الويلزي المباراة بعشرة لاعبين.

وقلص جمال لو الفارق لسوانزي متأخرا في الدقيقة 95.

ولم يتمكن مرسي قائد فريق إبسويتش من تسجيل أو صناعة أي هدف لفريقه.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إبسويتش للنقطة الـ39 في وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالتساوي مع ليستر سيتي.

ويعد إبسويتش الفريق الأقوى هجوميا في الدوري بتسجيل 36 هدفا.

وشارك لاعب الوسط المصري في 15 مباراة خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري، فغاب عن مباراة واحدة في الدوري ضد هدرسفيلد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

انضم مرسي لإبسويتش في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021 من ميدلزبروه.

ونجح سام مرسي في قيادة الفريق الموسم الماضي للتأهل هذا الموسم إلى دوري تشامبيونشيب.