تشكيل ريال مدريد - لونين في المرمى وتغييران في الدفاع ضد فالنسيا

يبدأ أندري لونين في حراسة مرمى ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد سانتياجو بيرنابيو.

ويغيب الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإصابة عن تشكيل الملكي في عضلة الكتف.

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن جيرونا المتصدر.

فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.