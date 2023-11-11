تشكيل ريال مدريد - لونين في المرمى وتغييران في الدفاع ضد فالنسيا

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

احتفال جود بيلينجهام بهدف ريال مدريد الثاني في برشلونة

يبدأ أندري لونين في حراسة مرمى ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد سانتياجو بيرنابيو.

ويغيب الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإصابة عن تشكيل الملكي في عضلة الكتف.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيبا بالتعاون مع "لا ليجا".. ميدو يستعيد ذكريات هدفه الذي أهدى اللقب لـ ريال مدريد النجم الرابع - ريال مدريد يمدد تعاقد فالفيردي إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز

Image

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن جيرونا المتصدر.

فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) فالنسيا.. كارباخال يسجل ليس اليوم يا مدريد.. جيرونا يقلب تأخره بفوز على فايكانو ويواصل الصدارة بسبب الإصابة.. استبعاد بيلينجهام من مواجهة فالنسيا مؤتمر تشافي: دي يونج جاهز للمشاركة بعد التوقف.. ولم نلعب جيدا مؤخرا مؤتمر ناري من فلورينتينو بيريز ضد الاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني.. وتعليق على قضية نيجريرا تحفيز مدمر واختبارات نفسية لضم اللاعبين.. كيف يتوج الضعفاء بالألقاب بالطب النفسي مؤتمر أنشيلوتي: بيلينجهام سيشارك أمام فالنسيا.. وجولير يشعر بالاكتئاب ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيبا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) فالنسيا.. كارباخال يسجل 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: سعيد بالطريقة التي سيطرنا بها أمام بيرنلي.. والتحكيم كان ممتازا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلحاج: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ولولا زملائي ما سجلت 6 أهداف 26 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك مبابي يعيد باريس سان جيرمان لصدارة الدوري بالفوز على ريمس 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يقلب تأخره لفوز على سوانزي ويحافظ على الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023 ساعة | Gamers
تشكيل ريال مدريد - لونين في المرمى وتغييران في الدفاع ضد فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع