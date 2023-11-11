خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته

تغيب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الجونة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، التي أقميت بملعب خالد بشارة.

وعلم FilGoal.com أن كولر لم يحضر المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة.

ويسافر كولر إلى بلاده سويسرا مباشرة من أجل قضاء فترة إجازته التي تستمر لمدة 5 أيام.

ومنح كولر الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام، وذلك خلال فترة التوقف الدولي.

ويعد هذا هو أول تعثر للأهلي مع مارسيل كولر في الدوري المصري هذا الموسم.

ووصل رصيد الأهلي في الدوري إلى 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة، وزاحم بيراميدز في الصدارة.