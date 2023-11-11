Gaming - كيفية إنهاء مهمة FC Pro من EA FC

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

EA FC

طرحت لعبة EAFC مهمة جديدا للاعبي طور Ultimate team.

بمجرد إنهاء التحدي فإن اللاعب يحصل على 400 نقطة خبرة كما تقدم جوائز جديدة للاعبين.

وبالإضافة لنقاط الخبرة فإن اللاعب الذي ينهي التحدي يحصل على حزم لاعبين "packs" من فئة 25 ألف و35 ألف و50 ألف.

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ولإنهاء التحدي يجب على اللاعبين الاشتراك في قناة EA على يوتيوب ومشاهدة البث المباشرة لبطولة EA Pro لمدة ساعة ونصف.

وللحصول على الجائزة فعلى اللاعب ربط حساب EA بحسابه على يوتيوب.

ويقدم لكم FilGoal.com طريقة ربط حساب EA الخاص بك مع حسابك على يوتيوب للحصول على الجوائز.

- في البداية اضغط على صورة حسابك على يوتيوب قبل أن تدخل على الإعدادات.

- من الإعدادات اضغط على electronic arts وسيظهر لك كلمة ربط أو connect.

- سيطلب منك يوتيوب وضع حسابك الخاص بـ EA لتكون ربطت حسابك بنجاح لتشاهد البث المباشرة وتحصل على الجوائز.

يمكنك مشاهدة البث المباشر من هنا

EAFC
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