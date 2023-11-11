استدعاء لاعب مودرن فيوتشر لمنتخب بنين

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 20:31

كتب : بسام أبوبكر

حساني إيموران

أرسل الاتحاد البنيني لكرة القدم خطابا رسميا لنادي مودرن فيوتشر يُشير إلى طلب استدعاء حساني إيموران، للانضمام لمعسكر منتخب بنين الأول خلال فترة توقف شهر نوفمبر الدولي.

ويستعد منتخب بنين لمواجهتي جنوب إفريقيا وليسوتو في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

وتعاقد مودرن فيوتشر مع لاعب الوسط المدافع إيموران لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق لوتو بوبو البنيني مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بنهاية الموسم.

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وانضم إيموران لمنتخب بنين قبل انضمامه لمودرن فيوتشر ولعب معهم 3 مباريات.

وأرقام إيموران خلال الموسم الجاري مع مودرن فيوتشر كالتالي:

مباريات: 4

دقائق لعب: 238 دقيقة

بالتالي بالقسمة على 90 فلعب إيموران فعليا حوالي مباراتين ونصف

متوسط لمس الكرة في المباراة الواحدة في الدوري: 29

متوسط قطع الكرة في المباراة الواحدة في الدوري: 1

متوسط استرجاع الكرة في المباراة الواحدة في الدوري: 3

لم يتم مراوغته مطلقا في الدوري

متوسط الفوز بالثنائيات الأرضية في المباراة الواحدة في الدوري: 1.5

متوسط الفوز بالثنائيات الهوائية في المباراة الواحدة في الدوري: 0.5

متوسط خسارته للكرة في المباراة الواحدة في الدوري: 3

الدوري المصري بنين مودرن فيوتشر حساني إيموران
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