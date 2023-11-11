عبد العال: أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي.. ولم نتأثر بعد هدف موديست

يرى علاء عبد العال مدرب الجونة أن فريقه لعب بمستوى جيد أمام الأهلي ويستحق التعادل.

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس: "الشوط الأول كان لنا عدة فرص وكان من الممكن أن سنجل في الأهلي أكثر من هدف".

وأضاف "بعد هدف الأهلي أداء الجونة لم يهتز ولعبنا بشكل جيد وقبل المباراة هيأت اللاعبين لهذا السيناريو قبل المواجهة".

وأكمل "لدي في الفريق أكثر من 6 لاعبين لم يلعبوا من قبل ضد الأهلي ورغم ذلك ظهرنا بمستوى جيد".

وأردف "الشوط الثاني تعرضنا لضغط كبير وزاد منه حالة الطرد في فريقنا، ولكن ما يهمني كان عدم الخسارة".

وأتم تصريحاته "أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي خاصة في وسط الملعب وبين الشوطين حفزت اللاعبين، والجونة يقدم مستوى ونتائج أفضل من أندية صرفت أكثر منا بكثير".

فقد الأهلي أول نقطتين له في الموسم بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 4 من الدوري المصري والذي أقيم على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

ووصل رصيد الأهلي في الدوري إلى 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة، وزاحم بيراميدز في الصدارة.