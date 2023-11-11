عبد العال: أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي.. ولم نتأثر بعد هدف موديست

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - علاء عبد العال

يرى علاء عبد العال مدرب الجونة أن فريقه لعب بمستوى جيد أمام الأهلي ويستحق التعادل.

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس: "الشوط الأول كان لنا عدة فرص وكان من الممكن أن سنجل في الأهلي أكثر من هدف".

وأضاف "بعد هدف الأهلي أداء الجونة لم يهتز ولعبنا بشكل جيد وقبل المباراة هيأت اللاعبين لهذا السيناريو قبل المواجهة".

أخبار متعلقة:
هدية فرنسية غير مكتملة.. الأهلي يتعثر لأول مرة في الدوري بالتعادل مع الجونة خامس هدف فرنسي في تاريخ الدوري.. موديست يتقدم لـ الأهلي أمام الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. بلحاج يشارك هداف الموسم الماضي بهدفه أمام الأهلي

وأكمل "لدي في الفريق أكثر من 6 لاعبين لم يلعبوا من قبل ضد الأهلي ورغم ذلك ظهرنا بمستوى جيد".

وأردف "الشوط الثاني تعرضنا لضغط كبير وزاد منه حالة الطرد في فريقنا، ولكن ما يهمني كان عدم الخسارة".

وأتم تصريحاته "أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي خاصة في وسط الملعب وبين الشوطين حفزت اللاعبين، والجونة يقدم مستوى ونتائج أفضل من أندية صرفت أكثر منا بكثير".

فقد الأهلي أول نقطتين له في الموسم بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 4 من الدوري المصري والذي أقيم على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

ووصل رصيد الأهلي في الدوري إلى 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة، وزاحم بيراميدز في الصدارة.

فيما أصبح رصيد الجونة 8 نقاط في المركز الثامن.

الأهلي الدوري المصري علاء عبد العال الجونة
نرشح لكم
طبيب الزمالك: كنا قريبين من عدم إيجاد لاعبين لمواجهة بيراميدز بسبب الإصابات في الجول يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بلحاج: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ولولا زملائي ما سجلت 6 أهداف خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته استدعاء لاعب مودرن فيوتشر لمنتخب بنين هدية فرنسية غير مكتملة.. الأهلي يتعثر لأول مرة في الدوري بالتعادل مع الجونة طاقم حكام بوركينابي لمباراة فيوتشر ضد سوبر سبورت في الكونفدرالية ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. بلحاج يشارك هداف الموسم الماضي بهدفه أمام الأهلي
أخر الأخبار
تين هاج: هذا هو العيب الوحيد في فوز مانشستر يونايتد على لوتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
30 × 20 لـ رونالدو.. النصر يواصل ملاحقة الهلال بثلاثية ضد الوحدة 59 دقيقة | سعودي في الجول
الفوز الخامس تواليا.. يوفنتوس ينتصر على كالياري ويتصدر مؤقتا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يحسم قمة السيدات ويعمق صدارة الدوري ساعة | كرة يد
كرة يد - للمرة الأولى في التاريخ.. نهائي سوبر جلوب من نفس البلد بعد إقصاء برشلونة ساعة | كرة يد
في الجول يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. جووول رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: سعيد بالطريقة التي سيطرنا بها أمام بيرنلي.. والتحكيم كان ممتازا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع