كين يواصل التألق في فوز بايرن على هايدنهايم.. ودورتموند يخسر من شتوتجارت

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هادينهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

تقدم هاري كين بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ليروي ساني.

وأضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 برأسية رائعة بعد عرضية جديدة من ساني.

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ووصل كين للهدف رقم 17 في الدوري الألماني ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن سيهرو جوراسي لاعب شتوتجارت صاحب الـ 15 هدفا.

وقلص تيم كليندينست النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ 67 وبعد ثلاث دقائق تعادل كان نيكلاس الهدف الثاني.

التعادل استمر لمدة دقيقتين فقط قبل أن يضيف رافاييل جاريرو الهدف الثالث لبايرن ويعيد التقدم من جديد.

وأنهى توبو موتنج أهداف بايرن بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 85.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 29 في المركز الأول مؤقتا حتى يلعب باير ليفركوزن، بينما توقف رصيد هايدينهايم عند النقطة العاشرة في المركز الـ 13.

شتوتجارت × دورتموند

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقين فاز شتوجارت على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.

شتوتجارت كاد أن يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 11 ولكن جريجوري كوبيل تصدى لها بنجاح.

التصدى كان هو الأول لحراس دورتموند بركلات الجزاء منذ 10 سنوات عندما تصدى رومان فايدينفيلر لآخر ركلة.

وفي الدقيقة الـ 36 تقدم نيكلاس فولكروج بالهدف الأول لدورتموند مستغلا تمريرة من جوليان رييرسون.

وتعادل شتوتجارت في الدقيقة الـ 42 عن طريق دينيس أونداف.

وسجل البديل سيهرو جوراسي هدف فوز شتوتجارت في الدقيقة الـ 83 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة الـ 24 في المركز الثالث، بينما توقف دورتموند عند

النقطة الـ 21 في المركز الرابع.

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