كين يواصل التألق في فوز بايرن على هايدنهايم.. ودورتموند يخسر من شتوتجارت

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هادينهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

تقدم هاري كين بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ليروي ساني.

وأضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 برأسية رائعة بعد عرضية جديدة من ساني.

ووصل كين للهدف رقم 17 في الدوري الألماني ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن سيهرو جوراسي لاعب شتوتجارت صاحب الـ 15 هدفا.

وقلص تيم كليندينست النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ 67 وبعد ثلاث دقائق تعادل كان نيكلاس الهدف الثاني.

التعادل استمر لمدة دقيقتين فقط قبل أن يضيف رافاييل جاريرو الهدف الثالث لبايرن ويعيد التقدم من جديد.

وأنهى توبو موتنج أهداف بايرن بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 85.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 29 في المركز الأول مؤقتا حتى يلعب باير ليفركوزن، بينما توقف رصيد هايدينهايم عند النقطة العاشرة في المركز الـ 13.

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شتوتجارت × دورتموند

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقين فاز شتوجارت على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.

شتوتجارت كاد أن يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 11 ولكن جريجوري كوبيل تصدى لها بنجاح.

التصدى كان هو الأول لحراس دورتموند بركلات الجزاء منذ 10 سنوات عندما تصدى رومان فايدينفيلر لآخر ركلة.

وفي الدقيقة الـ 36 تقدم نيكلاس فولكروج بالهدف الأول لدورتموند مستغلا تمريرة من جوليان رييرسون.

É GOL! É GOL! É GOL! ⚽ Primeira finalização do @BVB no jogo e bola no fundo da rede. Cirúrgico. Fullkrug abriu o placar fora de casa. 🟡⚫ Vem assistir esse jogão AO VIVO e DE GRAÇA aqui no Canal GOAT! 📲 https://t.co/GahLWeZAzF pic.twitter.com/x4bP1laqhi — Canal GOAT (@CanalGOATBR) November 11, 2023

وتعادل شتوتجارت في الدقيقة الـ 42 عن طريق دينيس أونداف.

OLHA O EMPATE DO STUTTGART! 🔥⚽ O time mandante tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas agora o gol saiu! Deniz Undav deixou tudo igual para o @VfB contra o Borussia. Partida AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/GahLWeZAzF pic.twitter.com/Uu92PyOha5 — Canal GOAT (@CanalGOATBR) November 11, 2023

وسجل البديل سيهرو جوراسي هدف فوز شتوتجارت في الدقيقة الـ 83 من ركلة جزاء.

VIRAAAADAAAAA DO STUTTGART!!! 🔴⚪ Serhou Guirassy entrou no segundo tempo e, de pênalti, colocou o @VfB à frente no placar. Gol para garantir a vitória no final do jogo. ⚽#LetsGOAT pic.twitter.com/HCrmdMz3Hv — Canal GOAT (@CanalGOATBR) November 11, 2023

وارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة الـ 24 في المركز الثالث، بينما توقف دورتموند عند

النقطة الـ 21 في المركز الرابع.