هدية فرنسية غير مكتملة.. الأهلي يتعثر لأول مرة في الدوري بالتعادل مع الجونة

فقد الأهلي أول نقطتين له في الموسم بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 4 من الدوري المصري والذي أقيم على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

سجل للأهلي: أنتوني موديست، فيما سجل للجونة: أحمد بلحاج.

وارتفع رصيد تعادلات الفريقين إلى 9 من أصل 22 مواجهة جمعتهما في الدوري المصري.

ولم يحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد مدربهم مارسيل كولر الـ 63 بالطريقة المثلي حيث تعثر لأول مرة هذا الموسم محليا.

ووصل رصيد الأهلي في الدوري إلى 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة، وزاحم بيراميدز في الصدارة.

فيما أصبح رصيد الجونة 8 نقاط في المركز الثامن.

التشكيل

اعتمد علاء عبد العال على أليو جاتا في وسط الملعب على حساب أشرف مجدي.

وبدأ المغربي أحمد بلحاج هداف الجونة في هجوم الفريق الساحلي.

في المقابل أجرى مارسيل كولر 8 تغييرات على التشكيل الأساسي للأهلي، فبدأ كريم وليد أساسيا لأول مرة في خط الوسط وجاوره أحمد نبيل "كوكا".

وقاد الفرنسي أنتوني موديست هجوم الأهلي.

وصف المباراة

40 ثانية فقط واهتزت الشباك، تمريرات من لاعبي الأهلي وصلت إلى محمد الشناوي الذي شتت الكرة وارتطمت بأيمن سعد "موكا" وسكنت شباك الأهلي.

محمد يوسف حكم اللقاء انتظر قليلا وألغى الهدف بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على لاعب الجونة ليظل التعادل السلبي قائما.

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وسدد أحمد بلحاج كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13 تصدى لها محمد الشناوي بثبات.

وأشهر يوسف بطاقة صفراء في وجه جبريل شيكودي بعد تدخل قوي على أنتوني موديست في الدقيقة 17.

ثم أشهر بطاقة صفراء لكريم وليد بعد عرقلة ضد أيمن سعد في الدقيقة 21.

ومن كرة طولية من طاهر محمد طاهر إلى أنتوني موديست الذي تسلم الكرة وسدد كرة على يسار مسعود مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 36.

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وأصبح موديست ثالث لاعب فرنسي يسجل في الدوري المصري.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية الشوط الأول تحصل الجونة على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على محمد هاني.

وانبرى بلحاج للركلة وسجلها في الشباك محققا التعادل للجونة قبل نهاية الشوط الأول، وأصبح في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد.

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الشوط الثاني

لم يحدث أي تغيير في شكل الأهلي فقرر مارسيل كولر مشاركة كل من إمام عاشور وأليو ديانج بدلا من كريم وليد ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 57.

في المقابل دفع عبد العال بكل من عبد الله هاشم وكريم ممدوح بدلا من أليو جاتا وجبريل شيكودي.

محاولات الأهلي المتتالية لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 67 مرت فرصة إمام عاشور أعلى العارضة بعد تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 تحصل أحمد محمود مدافع الجونة على بطاقة صفراء بعد ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

شارك كريم فؤاد وبيرسي تاو بدلا من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

وكاد فؤاد من اللمسة الأولى أن يتقدم للأهلي بعدما سدد كرة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 75.

وشارك سيف العجوز بدلا من أحمد بلحاج في الدقيقة 81 لمزيد من تأمين الوسط.

بينما أجرى كولر التغيير الأخير بمشاركة كريم الدبيس بدلا من خالد عبد الفتاح.

وفي الدقيقة 83 أشهر يوسف بطاقة صفراء ثانية لأحمد محمود ثم الحمراء ليكمل الجونة اللقاء بعشر لاعبين.

ومرت تسديدة إمام عاشور في الدقيقة 85 أعلى العارضة بقليل ليظل التعادل سائدا.

ثم أكمل عبد العال تغييرين أخيرين بمشاركة إمانويل لاكي وحسام غانم بدلا من أيمن سعد وكريم ممدوح في الدقيقة 90.

ومرت تسديدة أليو ديانج في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بجوار القائم الأيسر لمسعود.

ضغط الأهلي المتتالي في الدقائق الأخيرة استمر، وكاد موديست أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع بعد تمهيد من بيرسي تاو لكن تسديدته أبعدها الدفاع لركنية لتنتهي المباراة بتعادل بين الفريقين.