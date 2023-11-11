طاقم حكام بوركينابي لمباراة فيوتشر ضد سوبر سبورت في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام من بوركينا فاسو لمباراة مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويستضيف مودرن فيوتشر منافسه سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام.

ويدير المباراة تحكيميا بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدان، وباتو بينوتى كحكم رابع.

ويراقب المباراة الثنائي سابيت ليبردو السوداني، والجزائري محمد بنوزه مراقب للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وخرج مودرن فيوتشر في الموسم الماضي من بطولة الكونفدرالية من دور المجموعات، إذ يسعى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق للتأهل من دور المجموعات.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.