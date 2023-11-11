مع دعم فلسطين.. ميلان يواصل فقدان النقاط بعودة مثيرة لـ ليتشي

فقد ميلان نقطتين بتعادله مع ليتشي بنتيجة 2-2 في الجولة 12 من الدوري الإيطالي على ملعب فيا ديل ماري.

وتقدم ميلان بثنائية ومن ثم عاد أصحاب الأرض لخطف التعادل في الشوط الثاني.

وفقد ميلان الموسم الجاري 4 نقاط بعد تقدمه في النتيجة، وهو أكثر مما فقد الفريق في آخر 3 مواسم مجتمعة.

كما ظل الروسونيري دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر من يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي بعد تقدمه بثنائية دون مقابل.

في مباراة مثيرة حتى الثانية الأخيرة.. ليتشي يتعادل مع ميلان بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الـ12 من الكالتشيو ⭐️ شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#ليتشي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/HblrlZEaB0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 11, 2023

ورفع جمهور ليتشي مع بداية الشوط الثاني لافتة دعم لفلسطين كُتب فيها: "دعونا نسمى الأشياء بمسمياتها. إنها مذبحة ضد الضعفاء في غزة. لا يوجد مبرر!".

وشهدت المباراة عودة صامويل شيكويزي للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة لتعويض غياب كريستيان بوليسيتش المصاب.

وفي الدقيقة العاشرة خرج رافائيل لياو متأثرا بالإصابة وعوضه نواه أوكافور.

وفي الدقيقة 28 سجل أوليفييه جيرو الهدف الأول بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى.

ورفع الفرنسي المخضرم رصيده التهديفي لـ 7 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وبعد 7 دقائق أضاف تيجاني رينديرز الهدف الثاني بمجهود فردي إثر توغل صوب منطقة الجزاء، مسجلا الهدف الأول له بقميص ميلان.

وأصبح الهولندي أول من يسجل بقميص ميلان ضد ليتشي منذ رود خوليت في 1991.

وقلب ليتشي الطاولة على ميلان في الشوط الثاني، في الدقيقة 66 سجل نيكولا سانسوني الهدف الأول من متابعة للعبة أليكسيس نوك.

وبعد 4 دقائق سجل لاميك باندا بتسديدة قوية على يمين مايك ماينان مسجلا التعادل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء لأوليفييه جيرو بسبب الاعتراض.

وسجل روبرتو بيكولي هدفا بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة التالية لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود خطأ لينتهي اللقاء بتعادل مثير.

وأصبح رصيد ميلان 23 نقطة في المركز الثالث وبات مقعده مهددا حال فاز نابولي على إمبولي.

فيما رفع ليتشي رصيده لـ 14 نقطة في المركز الـ 13.