ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. بلحاج يشارك هداف الموسم الماضي بهدفه أمام الأهلي
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 18:25
كتب : FilGoal
انقض أحمد بلحاج على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بتسجيله لهدف أمام الأهلي.
أحمد بلحاج
النادي : الجونة
وسجل بلحاج ركلة جزاء للجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة أمام الأهلي في الدقيقة 45+3.
وبذلك يتقاسم بلحاج صدارة ترتيب الهدافين مع الأنجولي أجوستينو مابولولو نجم الاتحاد السكندري وهداف الموسم الماضي.
وأشعل أحمد قندوسي صراع ترتيب الهدافين بعدما سجل هدفا ضد الأهلي رفع رصيده لـ 5 أهداف في سباق الترتيب.
ويشغل المركز الثاني 3 لاعبين برصيد 5 أهداف لكل لاعب.
يذكر أن هناك مباراة مؤجلة للأهلي ضد بلدية المحلة لم يتم تحديد موعدها بعد.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري:
أجوستينو مابولولو – الاتحاد – 6 أهداف
أحمد بلحاج – الجونة – 6 أهداف
مصطفى عبد الرؤوف "زيكو – زد – 5 أهداف
حسام أشرف – بلدية المحلة – 5 أهداف
أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا – 5 أهداف
بيرسي تاو – الأهلي – 4 أهداف
فادي فريد – سموحة – 3 أهداف
أسامة فيصل – البنك الأهلي – 3 أهداف
جوزيف أوشايا – المقاولون العرب – 3 أهداف
أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 3 أهداف
فيستون ماييلي – بيراميدز – 3 أهداف