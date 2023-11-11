ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. بلحاج يشارك هداف الموسم الماضي بهدفه أمام الأهلي

انقض أحمد بلحاج على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بتسجيله لهدف أمام الأهلي.

وسجل بلحاج ركلة جزاء للجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة أمام الأهلي في الدقيقة 45+3.

وبذلك يتقاسم بلحاج صدارة ترتيب الهدافين مع الأنجولي أجوستينو مابولولو نجم الاتحاد السكندري وهداف الموسم الماضي.

وأشعل أحمد قندوسي صراع ترتيب الهدافين بعدما سجل هدفا ضد الأهلي رفع رصيده لـ 5 أهداف في سباق الترتيب.

ويشغل المركز الثاني 3 لاعبين برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

يذكر أن هناك مباراة مؤجلة للأهلي ضد بلدية المحلة لم يتم تحديد موعدها بعد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري:

أجوستينو مابولولو – الاتحاد – 6 أهداف

أحمد بلحاج – الجونة – 6 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو – زد – 5 أهداف

حسام أشرف – بلدية المحلة – 5 أهداف

أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا – 5 أهداف

بيرسي تاو – الأهلي – 4 أهداف

فادي فريد – سموحة – 3 أهداف

أسامة فيصل – البنك الأهلي – 3 أهداف

جوزيف أوشايا – المقاولون العرب – 3 أهداف

أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 3 أهداف

فيستون ماييلي – بيراميدز – 3 أهداف