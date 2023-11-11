خامس هدف فرنسي في تاريخ الدوري.. موديست يتقدم لـ الأهلي أمام الجونة
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
افتتح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي أهدافه في الدوري المصري مع الفريق الأحمر.
أنتوني موديست
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، التي تقام في ملعب خالد بشارة.
ونجح موديست في تسجيل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 37 بعد استلام الكرة من عرضية طاهر محمد، ثم سددها على يسار الحارس أحمد مسعود.
ويعد الهدف بأقدام فرنسية هو الخامس في تاريخ الدوري المصري.
وكان آخر هدف فرنسي في الدوري المصري موسم 2018-2019 والذي سجله كريس جادي لاعب بتروجت السابق في شباك الجونة أيضا.
وسبقه 3 أهداف سجلها النجم الفرنسي الشهير فلوران مالودا مع فريقه وادي دجلة خلال موسم 2015-2016.
موديست سبق وسجل هدفا مع الأهلي في شباك إنبي في بطولة كأس مصر.
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