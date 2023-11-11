ليس اليوم يا مدريد.. جيرونا يقلب تأخره بفوز على فايكانو ويواصل الصدارة

قلب جيرونا تأخره بهدف ضد رايو فايكانو للفوز بهدفين ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويحبط أمل ريال مدريد في الصدارة قبل توقف شهر نوفمبر الدولي.

وأقيمت المباراة على ملعب دي فايكاس معقل رايو فايكانو.

وسجل هدف فايكانو ألفارو جارسيا، بينما أحرز هدفي جيرونا أرتيم دوفبيك وسافيو.

وواصل الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري والسادس باحتساب كأس ملك إسبانيا.

تقدم فايكانو سريعا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من إيسي بالازون تجاه جارسيا داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة أسفل الزاوية اليمنى لم يستطع باولو جاتزانيجا من التصدي لها.

وأبى أن يخرج جيرونا من الشوط الأول متأخرا في النتيجة، فتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 بعدما تسلم دوفبيك الكرة بصعوبة من تمريرة فيكتور تسيجانكوف داخل الـ18 ودخل إلى العمق وسدد الكرة لتسكن شباك ستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فايكانو.

وكاد أن يتقدم فايكانو في النتيجة مرة أخرى إذ سدد أوسكار تريخو الكرة في الدقيقة 55 من حدود الـ18 لكن الكرة ضربت العارضة.

من يضيع يستقبل

وفي الشوط الثاني حاول جيرونا التقدم لتسجيل هدف التقدم وتمكن من تحقيق ذلك في الدقيقة 65 عن طريق سافيو ويستغل ارتداد الكرة من حارس مرمى فايكانو وسدد الكرة في منتصف المرمى وسكنت الشباك.

🔝⚽️ جيرونا يحافظ على صدارته للدوري الإسباني بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه رايو فاييكانو إلى انتصار.#الدوري_الاسباني | #رايو_فاييكانو | #جيرونا #LaLiga pic.twitter.com/qqOs3U4j4Y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

وحاول جيرونا توسيع الفارق بتسجيل الهدف الثالث لكن كان الشوط متوازنا بنسبة كبيرة لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف لصالح جيرونا.

وحافظ جيرونا على صدارته للدوري الإسباني إضافة إلى كونه الفريق الأقوى هجوميا بتسجيله 31 هدفا.

ويلعب ريال مدريد (29 نقطة) ضد فالنسيا اليوم -السبت- من أجل ملاحقة جيرونا المتقدم بفارق 5 نقاط على صدارة الدوري الإسباني.