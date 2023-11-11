الكشف عن حكم الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 17:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب إفريقي أبو نجيل توم حكما لمباراة الفريق أمام سوار الغيني.

ويلعب الزمالك ضد سوار الغيني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي في كوت ديفوار.

ويعاون أبو نجيل توم في إدارة المباراة كل من مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا، وسورو فاستواني من ليسوتو، والجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني حكما رابعا.

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واختار كاف الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقبا للحكام.

ويستهل الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري في القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية سوار الغيني
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