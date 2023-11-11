هدفان في +90.. ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنام ويحرمه من استرداد الصدارة

6 دقائق فقط كانت كافية للقضاء على استرداد توتنام لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقلب ولفرهامبتون تأخره أمام توتنام إلى الفوز بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل في لقاء أقيم ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بابلو سارابيا (1+90) وماريو ليمينا (6+90)، فيما أحرز بيرنان جونسون هدف توتنام الوحيد (3).

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 15 في المركز 12.

بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة بفارق نقطة اقل من مانشستر سيتي والذي لعب 11 مباراة فقط.

توتنام تلقى الخسارة الثانية خلال الموسم الحالي وهى الثانية أيضا على التوالي بعدما خسر من تشيلسي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.

ورغم البداية القوية فشل أبناء المدرب أنجي بوستيكوجلو في الحصول على نقاط المباراة.

وسجل بيرنان جونسون الهدف الأول لتوتنام في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة سريعة.

واستمر تقدم توتنام حتى الدقيقة (1+90) عندما نجح البديل بابلو سارابيا في تسجيل هدف رائع على الطائر.

بابلو سارابيا يسجل هدف التعادل لوولفرهامبتون بالدقائق الأخيرة من المباراة أمام توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_توتنهام pic.twitter.com/IFsZjU1Gsd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

وفي الدقيقة السادسة والاخيرة من الوقت بدل الضائع نجح ماريو ليمينا في تسجيل الهدف الثاني القاتل ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.