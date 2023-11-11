هدفان في +90.. ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنام ويحرمه من استرداد الصدارة

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

ماريو ليمينا يحتفل بهدفه في توتنام

6 دقائق فقط كانت كافية للقضاء على استرداد توتنام لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقلب ولفرهامبتون تأخره أمام توتنام إلى الفوز بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل في لقاء أقيم ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بابلو سارابيا (1+90) وماريو ليمينا (6+90)، فيما أحرز بيرنان جونسون هدف توتنام الوحيد (3).

أخبار متعلقة:
بسبب الإصابة.. استبعاد بيلينجهام من من مواجهة فالنسيا عمرو زكي الجديد.. المنصورة يُصعد صاحب الـ15 عاما لقيادة هجومه رسالة دعم جديدة من كوكا لـ فلسطين: قلبي يتألم من أجلك يا غزة مؤتمر تشافي: دي يونج جاهز للمشاركة بعد التوقف.. ولم نلعب جيدا مؤخرا

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 15 في المركز 12.

بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة بفارق نقطة اقل من مانشستر سيتي والذي لعب 11 مباراة فقط.

توتنام تلقى الخسارة الثانية خلال الموسم الحالي وهى الثانية أيضا على التوالي بعدما خسر من تشيلسي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.

Image

ورغم البداية القوية فشل أبناء المدرب أنجي بوستيكوجلو في الحصول على نقاط المباراة.

وسجل بيرنان جونسون الهدف الأول لتوتنام في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة سريعة.

واستمر تقدم توتنام حتى الدقيقة (1+90) عندما نجح البديل بابلو سارابيا في تسجيل هدف رائع على الطائر.

وفي الدقيقة السادسة والاخيرة من الوقت بدل الضائع نجح ماريو ليمينا في تسجيل الهدف الثاني القاتل ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

توتنام ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) بيرنلي.. الحارس يتألق مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) لوتون.. ماذا أهدر هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد – تغييران من تين هاج ضد لوتون مؤتمر تشافي: دي يونج جاهز للمشاركة بعد التوقف.. ولم نلعب جيدا مؤخرا كالتشيو ميركاتو: مارسيال يدخل حسابات إنتر مؤتمر ناري من فلورينتينو بيريز ضد الاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني.. وتعليق على قضية نيجريرا مواعيد مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي في الدوري وريال مدريد وأرسنال تحفيز مدمر واختبارات نفسية لضم اللاعبين.. كيف يتوج الضعفاء بالألقاب بالطب النفسي
أخر الأخبار
الكشف عن حكم الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية 5 دقيقة | الكرة المصرية
هدفان في +90.. ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنام ويحرمه من استرداد الصدارة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الأهلي.. إصابة موديست ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) بيرنلي.. الحارس يتألق ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) لوتون.. ماذا أهدر هويلوند ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب الإصابة.. استبعاد بيلينجهام من من مواجهة فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل أرسنال - ساكا وتروسارد يقودان الهجوم ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي أمام الأهلي.. وبلحاج أساسي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع