انتهت الدوري المصري - الجونة (1) (1) الأهلي.. تعادل جديد
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت
ق 85: فرصة جديدة بتسديدة إمام عاشور
ق 83: طرد أحمد محمود لاعب الجونة بعد حصوله على إنذار ثانٍ.
ق 81: تغيير أخير للأهلي بمشاركة كريم الدبيس بدلا من خالد عبد الفتاح
ق 76: العارضة تمنع ركلة حرة مباشرة نفذها كريم فؤاد.
ق 74: خروج حسين الشحات وبيرسي تاو ومشاركة كريم فؤاد وطاهر
ق 57: مشاركة عاشور وديانج بدلا من أفشة وكريم وليد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: جووول بلحاج يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء
ق 45: ضربة جزااااء بعد لمسة يد على محمد هاني
ق 36: جوووول أوووول.. موديست يسجل للأهلي هدف التقدم
ق 16: إصابة موديست وبطاقة صفراء لجبريل شيكودي
ق 12: فرصة من بلحاج يتصدى لها الشناوي
ق 2: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على اللاعب
ق 1: جووول أووول.. أيمن موكا يستغل خطأ فادح من الشناوي ويسجل الأول
بداية اللقاء
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.