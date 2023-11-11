انتهت الدوري المصري - الجونة (1) (1) الأهلي.. تعادل جديد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 85: فرصة جديدة بتسديدة إمام عاشور

ق 83: طرد أحمد محمود لاعب الجونة بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

ق 81: تغيير أخير للأهلي بمشاركة كريم الدبيس بدلا من خالد عبد الفتاح

ق 76: العارضة تمنع ركلة حرة مباشرة نفذها كريم فؤاد.

ق 74: خروج حسين الشحات وبيرسي تاو ومشاركة كريم فؤاد وطاهر

ق 57: مشاركة عاشور وديانج بدلا من أفشة وكريم وليد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول بلحاج يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء

ق 45: ضربة جزااااء بعد لمسة يد على محمد هاني

ق 36: جوووول أوووول.. موديست يسجل للأهلي هدف التقدم

ق 16: إصابة موديست وبطاقة صفراء لجبريل شيكودي

ق 12: فرصة من بلحاج يتصدى لها الشناوي

ق 2: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على اللاعب

ق 1: جووول أووول.. أيمن موكا يستغل خطأ فادح من الشناوي ويسجل الأول

بداية اللقاء

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.