بسبب الإصابة.. استبعاد بيلينجهام من مواجهة فالنسيا

أعلن ريال مدريد استبعاد لاعبه جود بيلينجهام من مواجهة فالنسيا بسبب الإصابة.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وأشار ريال مدريد إلى أن استبعاد بيلينجهام جاء بسبب عدم استقرار إصابته في الكتف الأيسر والتي كان قد تعرض لها خلال مواجهة رايو فايكانو.

النجم الإنجليزي الشاب كان قد تعرض للإصابة بخلف في الكتف خلال مواجهة فايكانو ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي، كما غاب عن مواجهة سبورتنج براجا السابقة في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد أعلن من قبل أن إصابة بيلينجهام طفيفة ولم تعرضه لأي خطورة.

وسجل بيلينجهام 13 هدفا خلال 14 مباراة شارك بها منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم الحالي.