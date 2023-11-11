تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي أمام الأهلي.. وبلحاج أساسي

يعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على المغربي أحمد بلحاج في قيادة تشكيل فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي امام الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري.

كما شهد تشكيل الجونة الأساسي مشاركة أليو جاتا على حساب أشرف مجدي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد سيد عبد الفتاح – أليو جاتا - أحمد بلحاج

الهجوم: أيمن موكا – أرنود – جابرييل شيكودي

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها.

أما الجونة فيأتي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من خمس مباريات خاضها.