كرة يد – الخليج ينتصر على النجمة ويلاقي الأهلي

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

الخليج لـ كرة اليد

انتصر الخليج السعودي على النجمة البحريني بنتيجة 27-24 في ملحق كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

ويقام سوبر جلوب في مدينة الدمام السعودية في الفترة ما بين 7 لـ12 نوفمبر الجاري.

وبذلك يواجه الخليج منافسه الأهلي الذي فاز في وقت سابق من اليوم على الكويت الكويتي 35-25.

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وستقام المباراة غدا الأحد في الثانية والربع ظهرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الخليج يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد ممدوح هاشم.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

فيما سيواجه النجمة البحريني منافسه الكويت الكويتي لتحديد المركزين السابع والثامن.

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