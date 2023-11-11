عمرو زكي الجديد.. المنصورة يُصعد صاحب الـ15 عاما لقيادة هجومه

قرر عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي المنصورة تصعيد المهاجم الشاب حسام عماد لصفوف الفريق الأول بالنادي.

ويستعد المنصورة لمواجهة بني عبيد ضمن الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني ب.

حسام عماد مواليد 2008 أحد العناصر المميزة في فريق 15 عاما بنادي المنصورة.

وقال الدوماني عنه لـFilGoal.com : "حسام عماد لفت نظري بمشاركاته مع المراحل السنية 2005 و2006 وهو من مواليد 2008".

وأوضح "رغم كونه 15 عاما فقط إلا أنه طويل القامة وبناينه قوي ويشبه عمرو زكي".

وتابع "لديه مهارات في التحكم بالكرة والتدرج بها كما يتميز باللعب بالضربات الرأسية ويستطيع أن يكون محطة للفريق".

وأتم "عمره 15 عاما فقط وهذا يعتبر طفرة ولكن اللاعب يحتاج لبعض الأمور حتى يصبح لاعبا كبيرا والطريق أمام اللاعب طويلا، إما ان يكون عمرو زكي جديد أو يتوقف تطور مسيرته".

يذكر أن عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق وأندية إنبي والزمالك وويجان أتليتك بدأ مسيرته مع نادي المنصورة.

وخاض عمرو زكي أول مباراة بقيمص المنصورة في عامه الـ16 أ قبل أن ينتقل إلى إنبي في عام 2003 ويكمل مسيرته.