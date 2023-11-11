عمرو زكي الجديد.. المنصورة يُصعد صاحب الـ15 عاما لقيادة هجومه

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 15:28

كتب : رضا السنباطي

عمرو زكي يحتفل بهدف مصر في السنغال بأمم إفريقيا 2006

قرر عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي المنصورة تصعيد المهاجم الشاب حسام عماد لصفوف الفريق الأول بالنادي.

ويستعد المنصورة لمواجهة بني عبيد ضمن الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني ب.

حسام عماد مواليد 2008 أحد العناصر المميزة في فريق 15 عاما بنادي المنصورة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تشافي: دي يونج جاهز للمشاركة بعد التوقف.. ولم نلعب جيدا مؤخرا بيريرا يختار طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا كالتشيو ميركاتو: مارسيال يدخل حسابات إنتر مؤتمر ناري من فلورينتينو بيريز ضد الاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني.. وتعليق على قضية نيجريرا

وقال الدوماني عنه لـFilGoal.com : "حسام عماد لفت نظري بمشاركاته مع المراحل السنية 2005 و2006 وهو من مواليد 2008".

وأوضح "رغم كونه 15 عاما فقط إلا أنه طويل القامة وبناينه قوي ويشبه عمرو زكي".

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وتابع "لديه مهارات في التحكم بالكرة والتدرج بها كما يتميز باللعب بالضربات الرأسية ويستطيع أن يكون محطة للفريق".

وأتم "عمره 15 عاما فقط وهذا يعتبر طفرة ولكن اللاعب يحتاج لبعض الأمور حتى يصبح لاعبا كبيرا والطريق أمام اللاعب طويلا، إما ان يكون عمرو زكي جديد أو يتوقف تطور مسيرته".

صورة نادرة - عمرو زكي مع فريق المنصورة | مصراوى

يذكر أن عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق وأندية إنبي والزمالك وويجان أتليتك بدأ مسيرته مع نادي المنصورة.

وخاض عمرو زكي أول مباراة بقيمص المنصورة في عامه الـ16 أ قبل أن ينتقل إلى إنبي في عام 2003 ويكمل مسيرته.

عمرو زكي المنصورة عبد اللطيف الدوماني
نرشح لكم
خامس هدف فرنسي في تاريخ الدوري.. موديست يتقدم لـ الأهلي أمام الجونة الكشف عن حكم الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية استراحة الدوري المصري - الجونة (1) (1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي أمام الأهلي.. وبلحاج أساسي بيريرا يختار طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا ثروت سويلم: مشاركة الزمالك في كأس السوبر واردة بيان - اتحاد الكرة: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوزات بيراميدز.. لا نقبل المساس بنزاهة الحكام الزمالك لـ في الجول: ترشيح الرمادي لتدريب الفريق؟ الأمر زاد عن الحد ويهدد استقرار الفريق
أخر الأخبار
خامس هدف فرنسي في تاريخ الدوري.. موديست يتقدم لـ الأهلي أمام الجونة 4 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن حكم الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية 25 دقيقة | الكرة المصرية
هدفان في +90.. ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنام ويحرمه من استرداد الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - الجونة (1) (1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) بيرنلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) لوتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب الإصابة.. استبعاد بيلينجهام من من مواجهة فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل أرسنال - ساكا وتروسارد يقودان الهجوم ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع