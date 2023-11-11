رسالة دعم جديدة من كوكا لـ فلسطين: قلبي يتألم من أجلك يا غزة

أرسل أحمد حسن "كوكا" لاعب منتخب مصر وفريق بينديك سبور التركي رسالة دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدانة لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد حسن كوكا النادي : بنديك سبور

وكتب كوكا عبر حسابه على تويتر: "مر شهر منذ بدء القتل الجماعي المتواصل للفلسطينيين في غزة وهو ليس دائرة عنف ولكنه إبادة جماعية".

"تجويع وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والصحفيين والممرات الإنسانية".

" أطفال يتم تفجير أدمغتهم وأطفال مرعوبين من الغارات الجوية المتواصلة، وأطفال مصابين بحروق بسبب إلقاء الفسفور الأبيض وأطفال تحت الأنقاض ووفاة أكثر من 10 آلاف مدني حتى الآن".

"هذه ليس جرائم حرب فحسب ولكنها جرائم ضد الإنسانية والقيم التي يجب أن نمتلكها جميعا، حياة كل إنسان مقدسة، متى سيستيقظ العالم ويضع حدا لهذه المقبرة، قلبي يتألم من أجلك يا غزة".

وتتواصل غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 35 على التوالي.