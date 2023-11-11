مؤتمر تشافي: دي يونج جاهز للمشاركة بعد التوقف.. ولم نلعب جيدا مؤخرا

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 15:08

كتب : FilGoal

تشافي مدرب برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن عودة فرينكي دي يونج لاعب الفريق للمشاركة في المباريات بعد التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

ويغيب دي يونج عن برشلونة منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "دي يونج سيكون متاحا أمام رايو فاليكانو عقب التوقف الدولي".

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وعن الهزيمة مرتين في آخر ثلاث مباريات من شاختار دونتسيك وريال مدريد قال: "لم نكن جيدين في آخر مباراة وعلينا أن نتعافى، علينا أن نكون أكثر إخلاصا لهويتنا أكثر من أي وقت مضى".

وأكمل "علينا استعادة لعبنا التموضعي ونظامنا في المباريات".

وواصل "اللاعبون متعطشون للفوز، وغرفة الملابس لدينا هي من أفضل ما رأيته من شخصيات اللاعبين".

أما عن لامين جمال قال: "سيكون مهم لنا سواء لعب أم لا، رغم سنه الصغير لكنه يستطيع صناعة الفارق".

وعن جواو كانسيلو قال: "يستطيع اللعب في الناحية اليسرى وكجناح داخلي أو خارجي وقام بذلك بالفعل هو لاعب ممتاز، ومن الجيد امتلاك لاعبين يستطيعون التكيف مع العديد من الخيارات".

وسيواجه برشلونة منافسه ديبورتيفو ألافيس غدا الأحد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بـ27 نقطة فيما يأتي ألافيس في المركز الـ14 بـ12 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي
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