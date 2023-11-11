بيريرا يختار طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اختيار طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

وأشار الاتحاد إلى أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قد اختار طاقم بقيادة الحكم هشام القاضي، كما يتواجد كل من محمد مجدي سليمان وطارق مصطفى كحكمان مساعدان.

وغادر طاقم التحكيم إلى تونس للمشاركة في البطولة.

وظهر القاضي في مباراتين بالدوي المصري خلال الموسم الحالي، الأولى كانت بين بلدية المحلة والمقاولون، أما الثانية كانت مباراة المصري والبنك الأهلي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة تحت قيادة وائل رياض.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) –أحمد وهبة (المصري) – أحمد جابر (سموحة).

الدفاع: مهاب سامي (إنبي) – حسن أبو المعاطي (الزمالك) – أحمد عابدين (الأهلي) – معتز محمد (الأهلي) – حسام عوض الله (طلائع الجيش) – يوسف عبد الحفيظ (الأهلي) – محمد سمير (إنبي).

الوسط: مروان محمود (زد) – أحمد خالد "كباكا" (الأهلي) – فارس خالد (الأهلي) – محمد السيد (الزمالك) – محمد عبد الله (الأهلي) - هادي عامر حسين (سموحة) - كريم حامد (الزمالك) - عمرو خالد بيبو (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)

الهجوم: محمد زعلوك (الأهلي) – كريم سعيد (وادي دجلة) – مهند محمد (المقاولون العرب).

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة ليبيا يوم 15 نوفمبر.

ويلتقي في الجولة الثالثة مع الجزائر يوم 17 نوفمبر، ثم مع تونس يوم 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المغرب يوم 21 نوفمبر.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.