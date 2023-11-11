كالتشيو ميركاتو: مارسيال يدخل حسابات إنتر

دخل الفرنسي أنتوني مارسيال حسابات إنتر ميلان لضمه خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب "كالتسيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان مهتم بضم مارسيال الذي بات مطالبا بالرحيل عن ماشنستر يونايتد.

وأوضحت التقارير أن مارسيال يحظى بإعجاب سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ويعتبر خيارا مهما لتعزيز هجوم فريقه.

وأشارت التقارير إلى أن مارسيال يحظى أيضا باهتمام عدد من أندية الدوري السعودي استكمالا لخطتهم في ضم نجوم عالمية في الصيف المقبل.

المهاجم صاحب الـ27 عاما خاض 14 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع آخر.

مارسيال الذي انضم للشياطين الحمر في صيف 2015 شارك في 312 مباراة وسجل 89 هدفا وصنع 54 بجميع المسابقات.

ولعب مارسيال لمدة 6 أشهر معارا إلى إشبيلية وخاض معهم 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.